Batı medyasından Netanyahu açıklaması: ABD endişeli

ABD merkezli "Washington Post" gazetesinin, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin 7 Ekim sonrasında iç siyasette sıkıntılar yaşayan Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ettiği ifade edildi.

ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) değerlendirmesine yer verilen haberde, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etmesi ve güçlerini dağıtması sebebiyle, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir savaşta zorlanacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın "iyi eğitimli savaşçılara ve on binlerce füzeye sahip olduğu" vurgulanan haberde, ABD'nin değerlendirmesine göre Hizbullah'ın "büyük bir çatışmadan ise kaçındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yarın İsrail'i ziyaret ederek "gerilimin artmasını engellemek için somut adımları görüşeceği" bilgisine yer verildi.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden "kontrollü çatışmaların" topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik çatışma konusunda, "Diplomatik anlaşmanın yapılacağı bir zemini tercih ederiz ancak bardağın taştığı noktaya geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a "diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını" ilettiği aktarılmıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.