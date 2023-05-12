Batı medyasının anket oyunu! Yasağa rağmen manipülasyon peşine düştüler

Türkiye bu pazar sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için artık saatler sayılmaya başlandı. Türk halkı cumhurbaşkanı adayları ve partilere oyunu verecek ve milli irade tecelli edecek.

KİRLİ PAZARLIKLAR, FETÖ KUMPASLARI İLE GEÇEN SÜREÇ!

Öte yandan Türk siyasi hayatının en kirli pazarlıklar ile dolu seçim sürecinin de sonuna doğru geliniyor. 7'li koalisyon arasındaki adaylık tartışmaları ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalktığı masaya tekrar oturması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği kirli pazarlık ve son olarak FETÖ kumpasları sonucu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi!

Sadece bir kaç ay içinde yaşanan ve Türk halkını son derece rahatsız eden olaylardan bazıları bunlar oldu.

BATI MEDYASI TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Diğer taraftan algı operasyonları da hiç eksilmedi siyasetin üzerinden. Özellikle Batı medyası son güne kadar Türk siyasetini dizayn etme çabalarını sürdürüyor. Batı merkezli pek çok medya kuruluşu yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı ihmal etmiyor. Hemen her gün Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik iftira kampanyaları düzenleniyor ve kirli manşetler atılıyor.

HDP, KANDİL VE BATI MEDYASI KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI

Aynı basın ve medya kuruluşları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na ise açık destek veriyor. 7'li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için elinden geleni ardına koymuyor.

ANKET SONUÇLARI MANİPÜLASYONU!

Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri için bazı seçim yasakları da başladı. Bunlardan biri ise anket sonuçları yasağı oldu. Haber siteleri ve medya kuruluşları tarafından 'anket sonuçları' denilerek parti ve aday isimleriyle oy oranlarının verilmesi yasaklandı.

EURONEWS SEÇİM YASAKLARINI DİNLEMEDİ ALGIYA DEVAM ETTİ

Buna rağmen manüpülatif girişimler ise hız kesmiyor. Fransa merkezli euronews Google arama moturunu da kullanarak manipülasyonu sürdürüyor. Google'da en çok aranan 'Anket sonuçları' kelimeleri ile kullanıcı çeken euronews, pek çoğunun varlığından bile haberdar olunmayan anket şirketlerinin sonuçlarını yayınlıyor. Söz konusu anketler üzerinden algı ve yönlendirme çabasına devam ediyor.