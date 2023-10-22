İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail baskınında öldürüldü
Dünya

Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail baskınında öldürüldü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

AA22 Ekim 2023 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail baskınında öldürüldü
ABONE OL

Buna göre, İsrail güçlerinin gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında gerilim yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar sırasında çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 90'a yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.