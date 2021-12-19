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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler son iki günde Filistinlilere ait 40 eve saldırı düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin son iki günde Filistinlilere ait 40 eve saldırı düzenlediği bildirildi.

AA19 Aralık 2021 Pazar 07:28 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 07:28
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan saldırılarını anlattı.

Yerleşimcilerin son iki günde Nablus kentinde Filistinlilere ait 40 eve saldırı düzenlediğini belirten Daglas, saldırıların Nablus çevresindeki köylerde yoğunlaştığını söyledi.

Daglas, yerleşimcilerin saldırılarda silah, taş ve sopa kullandığını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanlığı, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarının şiddet döngüsüne yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ocak ayından kasıma kadar Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin 427 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

  • Batı Şeria
  • Yahudi yerleşimciler
  • İsrail

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