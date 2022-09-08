Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe'de yeni müftüsünü seçecek

Cuma günü İskeçe'deki camilerde düzenlenecek müftü seçiminde iki aday yarışacak.

Mustafa Trampa ile Mustafa Kamo'nun yarışacağı seçimde kazanan isim İskeçe'nin seçilmiş üçüncü müftüsü olacak.

Cuma namazına katılanlar, namazın ardından müftüler için el kaldırma yöntemiyle seçim yapabilecek. Buna göre en fazla destek alan aday seçimi kazanacak.

Adaylardan Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lozan Antlaşması'na göre Batı Trakya Türk Azınlığının kendi müftüsünü seçme hakkına sahip olduğu ancak bu hakkın gasbedildiğini belirtti.

Yaklaşık bir ay önce parlamentodan geçen yeni müftülük yasasının azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına yönelik taleplerini karşılamadığını dile getiren Trampa, yasanın garipliklerle dolu olduğunu söyledi.

- "MÜFTÜ SEÇİMİ YUNAN DEVLETİNİN MÜFTÜLÜK YASASINI TANIMADIĞIMIZIN DELİLİ"

Trampa, "Yeni müftülük yasasının rahmetli müftümüz Ahmet Mete'nin vefatının hemen ardından konuşulmaya başlanması çok garip. Her açıdan çok dikkat çekici. Bunlar azınlığın temel hak ve özgürlüklerine aykırı oldukları için azınlık tarafından kabul görmeyen yasalardır." dedi.

Yeni müftülük yasasını kabul etmediklerini belirten Trampa, "Cuma günü yapılacak müftü seçimi Yunan devletinin yeni müftülük yasasını tanımadığımızın bir delilidir." diye konuştu.

Trampa İskeçe müftülüğünün kadim bir kuruluş olduğuna işaret ederek, müftülüğün azınlığın bütünlüğünü diri tutmak anlamında da etkili olduğunu vurguladı.

Cuma günü yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Trampa, "İskeçe müftülüğünün varlık anlamını çok iyi bilen halkımız, bu kurumun ayakta kalması için seçimlere gerekli önemi gösterecektir." ifadesini kullandı.

- BATI TRAKYA İNSANININ HER SIKIŞTIĞI ANDA İLK BAŞVURACAĞI KAPI MÜFTÜLÜK KAPISIDIR

Diğer aday Mustafa Kamo ise müftülüklerin Batı Trakya Türk toplumu üzerinde etkisi olduğunu söyleyerek, "Batı Trakya insanının her sıkıştığı anda ilk başvuracağı kapı müftülük kapısıdır." dedi.

Seçim öncesi Mustafa Trampa ile gerçekleştirdikleri çeşitli ziyaretlerde birlik vurgusu yaptıklarını dile getiren Kamo, Batı Trakya Türk Azınlığın seçimlere yoğun katılım sağlayacağını söyledi.