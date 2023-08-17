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Dünya

Batı yine kukla muhalefete akıl verdi: Erdoğan'a karşı birlik olun

İsviçre merkezli Almanca yayınlar yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) isimli medya organı, Türkiye'de gelecek sene yapılması planlaman yerel seçimler öncesi, muhalefet partilerin Erdoğan'a karşı birlik olmaları gerektiğini yazdı. 'Türk muhalefeti, Erdoğan ve AK Parti karşısındaki yenilgiyi hâlâ sindiremedi ve kavgaya tutuştu' ifadesi kullanılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin birlik olmasından geçtiği vurgulandı. NZZ, 'Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı.' dedi.

Yeni Şafak17 Ağustos 2023 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
Batı yine kukla muhalefete akıl verdi: Erdoğan'a karşı birlik olun
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İsviçre merkezli Almanca yayınlar yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) isimli medya organı, Türkiye'de gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi muhalefet partilerine akıl verdi.

"ERDOĞAN ARKASINA YASLANABİLİR"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; "Türk muhalefeti, Erdoğan ve AK Parti karşısındaki yenilgiyi hâlâ sindiremedi ve kavgaya tutuştu" denilen haberde, "Erdoğan arkasına yaslanabilir" ifadeleri kullanıldı. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin birlik olmasından geçtiğini' vurgulayan NZZ, "Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı." dedi.

İSVİÇRE BASINININ DA KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: KAYBETTİ AMA BIRAKMIYOR

"Kılıçdaroğlu, bir kez daha kesin olarak yenilmesine rağmen parti liderliğinden ayrılmıyor." vurgusu yapılan haberde, "Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yapma ihtiyacı duymuyor. Seçimden sonra kaybetmediğini, sadece kazanamadığını söyledi. Erdoğan hükümeti için CHP içerisindeki kavga göklerden gelen bir hediye. Muhalefet kendisi ile meşgulken özellikle yerel seçimlerden hükümet için tehlike teşkil etmiyor." denildi.

"Kavgayı sonlandıramazlarsa yerel seçimler için durum parlak görünmüyor." ifadelerine yer veren NZZ, "Hükümet karşıtlarının Erdoğan karşısında tek şansı birlik olmak, ama Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı" görüşünü okurlarına aktardı.

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