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Bayrak krizinde gerilim dorukta

Kerkük’te IKBY bayrağını yeniden asma krizi devam ediyor. Merkezi hükümete bağlı terör polisinin verdiği 24 saatlik mühlet doldu. KYB’nin kentte bulunan 6 bürosunun 4’ünden bayraklar indirildi. Valilik ‘emrivaki’ dedi.

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Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) binalarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının bir yıl aradan sonra asılması bölgede tansiyonu yükselti. Dört gün önce meydana gelen olayın ardından Irak merkezi hükümetine bağlı Terör Mücadele Polis Gücü’nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için önceki gün verdiği 24 saatlik süre dün doldu. Kürdistan KYB bayrakları indirmeyi reddederken, yerel kaynaklar, KYB’nin kentte bulunan 6 bürosundan 4’ünde bayrakların indirildiğini ve sadece 2 büro önünde bayrağın kaldığını söyledi. 

VALİLİK TEPKİ GÖSTERDİ 

Irak’ta Kerkük Valisi Rakan Said, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Kerkük’teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını asmasının bir emrivaki uygulaması olduğunu belirtti. Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said “Yerel hükümet olarak KYB’nin tek taraflı bu adımından geri dönmesi gerekiyor. İstikrarı bozacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Arap ve Türkmenlerin karşı çıktığı bu adım, kentteki sosyal ve etnik yaşamı olumsuz etkileyecektir’’ diye konuştu. 

BAZI BAYRAKLAR İNDİRİLDİ 

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarına dört gün önce Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük kentinde IKBY bayraklarının asılmasıyla başlayan kriz çerçevesinde bayrakların bazılarının indirildiği görüldü. Kerkük’ten bir kaynak, KYB’nin kentte bulunan 6 bürosundan 4’ünde bayrakların indirildiğini ve sadece 2 büro önünde bayrağın kaldığını söyledi. 

MÜHLET SONA ERDİ 

Irak merkezi hükümetine bağlı Terör Mücadele Polis Gücü’nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için verdiği 24 saatlik süre dolarken Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bayrakları indirmeyi reddediyor. KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük’te asılması krizinin, Irak Federal Mahkemesine taşındığı belirtilerek, “Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

BU İLK KRİZ DEĞİL

Eylül 2017’de IKBY’nın eski Başkanı Mesut Barzani’nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Ekim’de Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almıştı. Söz konusu bölgelerde IKBY bayrakları yasaklanmıştı. Ancak önceki gün Kerkük kentinde, KYB binalarına ve Kürtlerin yoğun olarak bulundukları semtlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının asılması krize yol açmıştı. 

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