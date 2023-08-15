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Dünya

Bayraktar TB2 detayı... Avrupa'da 2 bin askerle gövde gösterisi

Polonya'nın başkenti Varşova'da 'Güçlü Beyaz ve Kırmızı' sloganıyla 'Polonya Silahlı Kuvvetler Günü' kapsamında 2 binden fazla askerin yürüdüğü, 200'den fazla askeri teçhizatın sergilendiği geçit töreni yapıldı. Burada konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülke ordusunun Abrams ve K2 tanklarının yanı sıra F-35 ve F-50 uçakları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla güçlendirildiğini söyledi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 17:41 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 detayı... Avrupa'da 2 bin askerle gövde gösterisi
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Törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

Duda, burada yaptığı konuşmada, ülke ordusunun Abrams ve K2 tanklarının yanı sıra F-35 ve F-50 uçakları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla güçlendirildiğini belirterek, "Amacımız Polonya ordusunu donatmak ve öyle bir savunma sistemi oluşturmak ki, hiç kimse bize saldırmaya cesaret edemesin, böylece Polonya askeri savaşmak zorunda kalmasın." dedi.

Polonyalı askerlerin 1920'de Varşova Savaşı'nda Kızıl Ordu'ya karşı kazandıkları zaferi anımsatan Duda, askerlerin gösterdiği kahramanlığın tarihin akışını değiştirdiğini ve tüm Avrupa'yı Bolşeviklerden koruduğunu söyledi.

Andrzej Duda, "Bugün, Polonya henüz yeniden doğarken 1920'de Sovyet Rusya'ya karşı kazanılan büyük zaferi hatırladığımız bir gün. Varşova Savaşı'nda Polonyalı askerlerin gösterdiği kahramanlık, hem anavatanımızın hem de tüm Avrupa'nın güvenliği için büyük önem taşıyan bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın yeni bir Rus saldırısını engellemesi sayesinde Polonya'nın bugün daha güvende olduğunu kaydeden Duda, "Doğu sınırımızın ötesinde, bir buçuk yıldır tam ölçekli bir savaş devam ediyor. Bağımsız Ukrayna'ya yönelik acımasız Rus saldırganlığı ölüm, acı ve ıstırap getirdi. Ne yazık ki sonu görünmeyen bir savaş bu." diye konuştu.

Varşova'da düzenlenen askeri geçit töreninde 2 binden fazla asker yürüdü. Törende 200'den fazla askeri teçhizat ve 92 uçak yer aldı ve binlerce Polonyalı gösterileri izlemeye geldi.

  • polonya
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