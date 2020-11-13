İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6275
  • EURO
    9,0316
  • ALTIN
    463.094
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Herkes beni terk etse bile diz çökmeyeceğim
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Herkes beni terk etse bile diz çökmeyeceğim

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, verdiği röportajda, muhaliflerinin önünde teslim olmayacağını ifade ederken 'siyasi zamanının çok az kaldığını kabul ettiğini' belirtti.

star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 21:07 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:07
ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda "Muhtemelen fazla siyasi zamanımın kalmadığını anlıyorsunuz." ifadelerini kullanırken, "Aynı zamanda, herkes beni terk etse bile teslim olmayacak ya da diz çökmeyeceğim. Belarus'umuzu korumak için kararlı olan herkese, yalnız bırakılsam bile bunun için savaşacağımı defalarca söyledim." şeklinde konuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

star.com.tr  

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.