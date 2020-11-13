star.com.tr 13 Kasım 2020 Cuma 21:07 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 21:07

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda "Muhtemelen fazla siyasi zamanımın kalmadığını anlıyorsunuz." ifadelerini kullanırken, "Aynı zamanda, herkes beni terk etse bile teslim olmayacak ya da diz çökmeyeceğim. Belarus'umuzu korumak için kararlı olan herkese, yalnız bırakılsam bile bunun için savaşacağımı defalarca söyledim." şeklinde konuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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