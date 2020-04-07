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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Ülkeyi karantinaya alırsak ne yiyeceğiz?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının arttığını ancak karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

AA07 Nisan 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 18:12
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Lukaşenko, ülkesinde Kovid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin son durumu değerlendirdi.

Tarım sektöründeki sorunların bir an evvel çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Petrolü sofraya koyamazsınız. Gıda çok ciddi bir konudur. Bu yüzden ekim çalışmalarının en kısa zamanda bitmesini istiyorum." diye konuştu.

Lukaşenko, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin sürece ve eldeki imkanlara göre alındığına işaret ederek "Ülkede karantina ilan etmek en basiti. Bunu bir günde yapabiliriz fakat ne yiyeceğiz?" dedi.

Kovid-19 vaka sayısının arttığına dikkati çeken Lukaşenko, "794 kişi hastanede. 31'i solunum cihazına bağlı. Ortada felaket yok. Evet vaka sayısı artıyor, çok şükür çığ gibi değil. Bunu muhafaza etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısını dün 13 olarak açıklamıştı.

Ülkede eğitime 17 Nisan'a kadar ara verilmişti.

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