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Dünya

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey 64 yaşında hayatını kaybetti

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey 64 yaşında hayatını kaybetti
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Belarus Haber Ajansı Belta'ya açıklama yapan Glaz, "Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti" dedi. Makey'in ölüm nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Belarus Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde de herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

Belarus'ta 2012 yılından beri Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Vladimir Makey dün Vatikan'ın, Hırvat diplomatik misyon görevlilerinden Ante Jozic ile bir araya gelmiş ve yayınlanan fotoğraflarda sağlığının yerinde olduğu görülmüştü.

  • Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz
  • Dışişleri Bakanı Vladimir Makey

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