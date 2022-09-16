Belarus, Şanghay İşbirliği Örgütü yolunda

Lukaşenko, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan ŞİÖ Zirvesi kapsamında düzenlenen genişletilmiş oturumda konuştu.

Belarus'un 2010'da ŞİÖ'nün diyalog ortağı, 2015'ten itibaren de gözlemci statüsüne sahip olduğunu hatırlatan Lukaşenko, üyelik statüsü almak için geçen süreçte zamanı değerlendirdiklerini anlattı.

Lukaşenko, "Tam üye olmak için oy birliğiyle verilen destek için minnettarız." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı, stratejik olarak önemli coğrafi konumunu dikkate alarak ülkesinin, ŞİÖ'nün yapısını organik olarak tamamlayabildiğini kaydetti.

Ülkesinin, ŞİÖ'deki önceliğinin bölgesel güvenliğin güçlenmesinde ortaklarıyla etkili bir iş birliği, karşılıklı ekonomik iş birliğinin yoğun şekilde gelişmesi ve insani bağların derinleştirilmesi olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, Avrupa'yı Asya ile bağlayacak halihazırdaki altyapı ve lojistik projelerinin için uygun zamanın geldiğini söyledi.

ŞİÖ'nün ticari ve ekonomik iş birliği hususunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Lukaşenko, bu tür iş birliklerinin en çok talep edilen alanlarının endüstriyel ve teknolojik iş birlikleri, dijital dönüşüm ve yapay zeka, yeşil ekonomi ve iklim uyumu ile temelsiz ticari engellerin kaldırılması olduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Belarus, barışçıl nükleer enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra çeşitli uygun maliyetli ve çevre dostu teknolojilerin uygulanmasıyla ilgileniyor." dedi.

Belarus'un gıda güvenliği açısından geleneksel olarak güçlü olduğunu dile getiren Lukaşenko, ŞİÖ'nün gıda güvenliğini sağlamak için ortak çalışmaya aktif olarak katılmaya hazır olduklarını dile getirdi.