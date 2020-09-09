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  • Belarus'ta olaylar durulmuyor... ‘Maskeli' kişilerce kaçırıldı
Dünya

Belarus'ta olaylar durulmuyor... ‘Maskeli' kişilerce kaçırıldı

Belarus'ta muhalif isimlerden biri olan avukat Maxim Znak'ın ‘maskeli' kişilerce kaçırıldığı iddia edildi.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:52
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Belarus’ta muhalefetin kurduğu Koordinasyon Konseyi üyesi olan avukat Maxim Znak’ın ‘maskeli’ kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Znak’ın yardımcısı Gleb German, avukatın konseyin ofisinden kaçırıldığını belirtti. Znak’ın kaçırılmadan önce mesaj atmaya çalıştığı ve ‘maskeler’ yazdığı öğrenildi.

KOLESNİKOVA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Muhalefet liderlerinden Mariya Kolesnikova ise Belarus-Ukrayna sınırında Belarus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilmişti. Koordinasyon Konseyi’nin üyeleri Anton Rodnenkov ve İvan Kravtsov, dün Ukrayna’da yaptıkları açıklamada Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) binasına götürüldüklerini belirterek, “Maria Kolesnikova’nın da o sırada orada olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra Ukrayna sınırına doğru götürüldük” dedi. Yüzlerinde maske olan kişilerin kendilerini tehdit ettiğini belirten Rodnenkov, “Otobüsle sınıra gideceğimiz, daha sonra İvan’ın otomobiline bineceğimiz ve orada bize Kolesnikova’nın da katılacağı söylendi” diye konuştu.

LUKAŞENKO: KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Belarus’ta muhalefet liderlerinden Maria Kolesnikova’nın, başkent Minsk'in merkezinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Kolesnikova’nın daha sonra Ukrayna sınırında gözaltına alındığı açıklandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolesnikova’nın Ukrayna’da yaşayan kız kardeşinin yanına gitmek istediğini, kaçmak isterken yakalandığını öne sürdü.

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