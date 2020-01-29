Belarus’ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı

IHA 29.01.2020 09:23 - Güncelleme: 29.01.2020 09:23

Belarus’ta şeker fabrikalarında yolsuzluk iddiasıyla ilgili hafta başında başlayan operasyonlarda ilginç olaylar yaşandı. Belarus İstihbarat Servisi (KGB) tarafından başlatılan operasyonlar sırasında birçok şeker fabrikasından dokümanlar alınarak şirket yöneticileri gözaltına alındı. İstihbaratın yaptığı operasyonu önceden haber alan bazı şirket yöneticileri ise çareyi kaçmakta buldu. Operasyon sırasında Minsk - Münih uçağına binen 6 şirket müdürü ve yöneticisi tam kurtulduğunu düşünürken ülke istihbaratından ilginç bir hamle geldi. Fabrikalarda ve şirket binalarında süren operasyonlar üzerine aranan kişilerin yurt dışına kaçtığını tespit eden istihbarat elemanları bu kez uçağın geri dönüşü için girişimlerde bulundu.

Uçak kalkış yaptığı havaalanına geri döndü

Minsk’ten Münih’e hareket eden uçak Polonya’nın Wroclaw şehri semalarında ilerlerken pilota gelen bilgi doğrultusunda geri dönüşe başladı. Hiçbir şekilde yolculara hissettirilmeyen olayda uçak tekrar kalkış yaptığı havaalanına döndü. Uçağa binen istihbarat görevlileri ise 6 kişinin ismini sayarak uçaktan aldı.

Belarus’ta şeker fabrikalarına yönelik yolsuzluk operasyonu devam ederken operasyonun genişleyeceği ve çok sayıda yöneticinin bu doğrultuda göz hapsinde bulundurulduğu öğrenildi.