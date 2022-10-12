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Dünya

Belarus'tan Rusya'ya 20 adet T-72 tankı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Rus ordusuna gönderilmek üzere 20 adet T-72 tankı ayırdığını ileri sürdü. Tankların bir kısmının Rusya'nın Belgorod Oblastı'na gönderildiği belirtildi.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Belarus'tan Rusya'ya 20 adet T-72 tankı
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'un Rus ordusuna gönderilmek üzere envanterindeki T-72 tanklarının 20 tanesini ayırdığı iddia edildi. Açıklamada, "Aleksander Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya Federasyonu'na yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Belarus'un savunma sanayii kompleksi savaşta zarar gören askeri teçhizatların onarımına zaten katılıyor" denilerek, Belarus ordu envanterinden tahsis edilen 20 adet T-72 tankının ilk partisinin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Oblastı'na gönderildiği belirtildi.

Belarus'ta yayın yapan muhalif haber sitesi Zerkalo.io ise Rusya'nın T-72 tanklarını modernize etmediğini, söz konusu tankların Rusya'ya gönderilmesinin tek sebebinin Ukrayna'ya yönlendirilecek olmaları olduğunu ileri sürdü.

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