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Dünya

Belarus'tan Ukrayna iddiası: Saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiler

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna tarafının kendilerine saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiğini söyledi.

IHA24 Ocak 2023 Salı 15:26 - Güncelleme:
Belarus'tan Ukrayna iddiası: Saldırmazlık paktı imzalamayı teklif ettiler
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Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasından sonra Belarus ordusunun da Rusya'nın yanında savaşa dahil olup olmayacağı tartışılırken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan ilginç bir açıklama geldi. Belarus hükümetinin üyeleri ile bir toplantı yapan Lukaşenko, Ukrayna'nın kendilerine saldırmazlık paktı imzalamayı önerdiğini ancak buna rağmen Ukrayna'daki aşırılık yanlılarını eğitmeyi sürdürdüğünü söyleyerek, "Bir yandan Ukrayna ile savaşmamamızı, birliklerimizin oraya girmemesini talep edip saldırmazlık paktı imzalamayı öneriyorlar, diğer yandan da bunları hazırlayıp silahlandırıyorlar. Polonya ve Litvanya aklını kaçırdı. Buna neden ihtiyaç duyuyorlar anlamıyorum. Bu nedenle sert tepkiler vermek zorunda kalıyoruz. Hem havada hem sınırlarınızda yeterince sorunlarımız var" ifadelerini kullandı.

Batının da Belarus üzerindeki planlarından vazgeçmediğini ve Ukrayna'daki aşırılık yanlısı silahlı grupları eğitmeye devam ettiklerini ekleyen Lukaşenko, "Belarus üzerindeki planlarından vazgeçmediler. Ukrayna'da aşırılık yanlılarını eğitmeye devam ediyorlar" dedi.

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