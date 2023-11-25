Belçika Başbakanı Alexander De Croo'dan Netanyahu'ya cevap: Sözlerimin arkasındayım

De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazze'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Netanyahu'nun kınadığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

De Croo, "Gazze hakkında Refah Sınır Kapısı'nda söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin." ifadesini kullandı.

De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez de "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

İki liderin açıklamalarına Netanyahu ve Cohen'in tepki göstermiş, Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kınama mesajı iletilmişti.