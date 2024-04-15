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Dünya

Belçika, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Belçika, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
Belçika, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Brüksel Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını belirterek, "Belçika, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. Tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Bölgesel bir tırmanıştan kaçınılmalıdır." ifadesini kullandı.

Hollanda ve Almanya da ülkelerindeki İran Büyükelçilerini Bakanlığa çağırmıştı.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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