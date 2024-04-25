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Dünya

Belçika, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel) Gazze'deki çalışanının hayatını kaybettiği saldırıyı kınamak için İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracağını duyurdu.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Belçika, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak
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Lahbib, X hesabından yaptığı açıklamada, Enabel'in Gazze'deki personeli Abdullah Nabhan'ın İsrail bombardımanında yaşamını yitirmesi üzerine İsrail'in Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracağını bildirdi.

Nabhan'ın ailesi ve meslektaşlarına taziye dileklerini ileten Lahbib, "Sivil bölgeleri ve nüfusu bombalamak uluslararası hukuka aykırıdır. Bu kabul edilemez eylemi kınamak ve bir açıklama talep etmek için İsrailli Büyükelçiyi çağıracağım." ifadelerini kullandı.

Belçika İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Enabel'in Abdullah Nabhan adlı 33 yaşındaki çalışanı ve 7 yaşındaki oğlunun İsrail'in Refah kentindeki bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Enabel'in binası 1 Şubat'taki İsrail saldırısında tümüyle yıkılmıştı.

  • Belçika Dışişleri Bakanı
  • Hadja Lahbib
  • Enabel Saldırıyoruzu

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