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Dünya

Belçika Nijer'deki tüm vatandaşlarının tahliyesini sağladı

Belçika, Nijer'den 130 civarı vatandaşının tahliyesini tamamladığını duyurdu.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Belçika Nijer'deki tüm vatandaşlarının tahliyesini sağladı
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Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri cuntanın yönetimi ele geçirdiği Nijer'den ay başından bu yana 130 civarı Belçika vatandaşı geri getirildi.

Tahliyeler, A400M tipi askeri uçakla Gabon üzerinden gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren son uçaklar başkent Brüksel'deki Melsbroek askeri üssüne indi. Böylece tahliyeler tamamlandı.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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