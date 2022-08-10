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Dünya

Belçika orman yangınlarına karşı 'kırmızı kod'a geçti

Belçika'da kuraklık ve sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınlarına karşı en yüksek alarm seviyesi olan 'kırmızı kod' durumuna geçildi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
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Ülkenin Flaman bölgesi yönetimi, son haftalarda ortalamanın çok altında seyreden yağış ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangınlara karşı önlemler aldı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren ülkede alarm seviyesinin yükseltilmesinin yanı sıra halka mangal ve ateş yakmamaları için duyuru yapıldı, ormanlık alanlara girilmemesi tavsiye edildi.

Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması nedeniyle ormanlık bölgelerde sigara içilmesi ve kamp ateşi yakılması da bir süre için yasaklandı. Ağaçlık yerlerde cam kırıkları ve şişe bırakılmaması için duyurular artırıldı.

Bunların yanı sıra egzozlardan çıkan sıcak hava ve partiküllerin yangına yol açabileceği gerekçesiyle araçların kuru otların içine park edilmemesi için duyurular yapıldı.

Halktan ormanlık alanlarda duman görmeleri halinde hemen itfaiye veya polis gibi yetkilileri aramaları istendi.

Avrupa kıtasında bu yaz hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi ve kuraklık özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi birçok ülkede orman yangınlarına yol açıyor.

Daha kuzeyde kalan Belçika'da orman yangınlarına çok sık rastlanmasa da bu yıl yangın sayısının arttığı belirtiliyor.

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