23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9677
  • 6,7072
  • 246.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı değerlendiriyor

Belçikalı yetkililer, Suudi Arabistan'a silah satışının gözden geçirilebileceğini bildirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, 'Bence (Belçika menşeli silahların) eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'ye konuşan Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Bence eğer Yemen gibi bazı çatışmalarda kullanıldığı ortaya çıkarsa Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması iyi olabilir." diye konuştu.

Reynders, Belçika Anayasası'na göre olası bir silah satışı yasağının, silah üreten şirketin bulunduğu bölge hükümeti tarafından karara bağlanabileceğini belirtti.

Valonya Bölgesi Başkanı Willy Borsus ise RTBF'ye yaptığı açıklamada, başka ülkelere silah satışında Belçikalı bir şirketin yasalara aykırı davranması halinde, söz konusu şirketin "lisansının dahi iptal edilebileceğini" ifade etti.

Belçika'da bazı basın ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı araştırma, Suudi Arabistan'ın Belçika'dan ithal ettiği silah ve askeri mühimmatları Yemen'deki savaşta kullandığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'a yoğunluklu silah ihracatı yapan Belçika'nın Valonya bölgesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'la yeni anlaşma olmayacağını duyurmuştu ancak Belçika medyası Valonya'dan Suudi Arabistan'a bu yıl üç kere askeri teçhizat ihracatı yapıldığını yazmıştı.

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

"ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir"

'ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir'

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Dolmabahçe Tüneli'nde feci kaza

Dolmabahçe Tüneli'nde feci kaza
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA