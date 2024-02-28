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Dünya

Belçika, Ukrayna'ya mühimmat yardımı yapacağını bildirdi

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
Belçika, Ukrayna'ya mühimmat yardımı yapacağını bildirdi
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Lahbib, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife ülkesinin destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 200 milyon avroluk mühimmat yardımı yapılacağını ifade eden Lahbib, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi aynı zamanda değerlerimize saygı duymak ve güvenliğimizi sağlamakla da ilgilidir." dedi.

Belçikalı Bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceği mesajını yineledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için ülkesi tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etmişti.

Bu ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın 100 milyon avro destek sözü verdiğini belirten Fiala, Fransa'nın da finansal destekte bulunacağını aktarmıştı.

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