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Dünya

Belçika'da benzin ve motorin fiyatları zirve yaptı

Belçika'da benzin litre fiyatı 1,799 avroya çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:33
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Belçika Federal Ekonomi Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.

Buna göre, bugünden itibaren 95 oktan E10 benzinin litre fiyatı 1,799 avroya çıktı. 98 oktan E5 benzinin litresi 1,908 avroya, B7 motorinin litresi de 1,838 avroya yükseldi.

Böylece, normal benzinin fiyatı 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması Belçika'da akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oldu.

Petrol fiyatları son dönemde Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimler nedeniyle yükseliyor.

Belçika'da ocak ayında enflasyon yüzde 7,59'la 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Ülkede enflasyon artışını en fazla tetikleyen unsurun enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirlenmişti.

Belçika İstatistik Kurumu, 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatlarının yüzde 70,8, doğal gaz fiyatlarının yüzde 153,7 ve kalorifer yakıtının yüzde 47,1 artış gösterdiğini açıklamıştı.

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