AA 27 Mart 2020 Cuma 13:42 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:42

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 490 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 49 artarak 7 bin 284'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 69 artışla 289'a çıktığı belirtildi.

Öte yandan, Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, ülke genelinde 10 binden fazla etkinlik salgın nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.

Başbakan Sophie Wilmes'in gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayarak, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ele alması bekleniyor.