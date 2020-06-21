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Dünya

Belçika'da Brugge belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Belçika'nın dünyaca ünlü turistik şehri Brugge'nin Belediye başkanı Dirk De Fauw, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 16:02 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 16:02
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Belçika’nın ünlü turizm kenti Brugge’nin avukatlık bürosu sahibi olan Belediye Başkanı Dirk De Fauw, ofise gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yerel kaynaklara göre elinde meyve bıçağıyla saat 11.00 sıralarında randevu aldığı avukatlık bürosuna gelen şahıs, hiçbir şey söylemeden belediye başkanını bıçakladı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şahıs polis tarafından kimliğinin tespit edilmesi üzerine kısa sürede yakalandı.

Belediye başkanının ailesi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın Fauw ile 15 yıldır birlikte çalıştığı belirtildi. Tedavisi devam eden belediye başkanının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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