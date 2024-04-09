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Dünya

Belçika'da Filistin bayrağı tepkilerin ardından yeniden göndere çekildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesine asılan ve kimliği belirlenemeyen kişilerce indirilen Filistin bayrağı, yeniden göndere çekildi.

AA9 Nisan 2024 Salı 15:29 - Güncelleme:
Belçika'da Filistin bayrağı tepkilerin ardından yeniden göndere çekildi
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 6. ayı nedeniyle dayanışma sergileme amacıyla dün Belediye Binasına asılan Filistin bayrağının gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce indirilmesi tepki çekti.

Tepkiler üzerine yeniden asılan bayrağın, bugünden itibaren 3 gün daha gönderde kalacağı öğrenildi.

Bu arada, bayrağın kim veya kimler tarafından indirildiğinin henüz bilinmediği, polisin araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belçika-Filistin Derneğinin çağrısıyla asılan bayrak, tepki çekmişti.

Evere Belediye Başkanı Ridouane Chahid, sosyal medya hesabından tepkilere "çifte standart" suçlamasında bulunmuştu. Chahid, "Uccle Belediyesine İsrail bayrağı asıldığında neredeydiler? Tarafsızlıkta çifte standart mı olur?" ifadelerini kullanmıştı.

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