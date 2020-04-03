Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 16 bin 770'e, ölü sayısı bin 143 oldu

AA 03 Nisan 2020 Cuma 13:01 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 13:01

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 578 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 552'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 61 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısının bin 205'e yükseldiği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 442 artarak 16 bin 770'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 132 artışla bin 143'e ulaştığı bildirildi.

Virolog Emmanuel Andre, vaka sayısıyla hastaneye kaldırılma oranlarının sabitleşmeye başladığına dikkati çekerek, halen tehlikenin sürdüğünü ve kısıtlamalara uyulması gerektiğini vurguladı.

- BELÇİKA, NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu bir grup üst düzey uzman grubun, tecrit sonrasında tekrar normal hayata nasıl dönüleceği üzerinde çalışmalar yürütmeye başladığını duyurdu.

İlk etapta 19 Nisan'a kadar sürecek kısıtlamaların 3 Mayıs'a kadar uzatılma ihtimali bulunuyor.

Wilmes, bundan sonra kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılması üzerine çalışma yürüttüklerini açıkladı.

- SÜPERMARKET ÇALIŞANLARI GREVE GİDİYOR



Valonya hükümetinin Çin'den 19 milyon maske sipariş ettiği, Liege kentine de bugün 7 milyon maskenin ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Brüksel ve Valonya bölgesinde bazı süpermarket çalışanları ise greve gideceğini duyurdu.

Sendikalar, çalışanların Kovid-19'a karşı daha iyi korunması için tedbir alınmasını talep ediyor.

Maliye Bakanı Alexander De Croo da sağlık personeli ve eczacılara, "Kovid-19 ikramiyesi" olarak 1450 avro verilmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.