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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 68 arttı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 69 bin 849'a yükseldi, vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 68 arttı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00
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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 24-30 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 490,7'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik artışa tekabül ettiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 69 bin 849 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama yüzde 60 artarak 24'e yükseldi.

En fazla vakanın Anvers kentinde tespit edildiği, Flaman kentini Brüksel ve Liege'in takip ettiği ifade edildi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 bin 845 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

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