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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vakaları ilk kez düşmeye başladı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son haftalardaki artışın ardından ilk kez düşmeye başladı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:17 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:17
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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) açıkladığı istatistiklere göre, 7-13 Ağustos haftasında günde ortalama 574 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, günlük yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Yeni vakalardaki azalmaya rağmen hastaneye yatırılanlar ve ölüm sayılarındaki artış devam etti. 7-13 Ağustos haftasında hastaneye yatırılanların sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 35 artarak günlük ortalama 33, ölenlerin sayısı yüzde 115 artarak günde ortalama 8,3 oldu.

Belçika'da Kovid-19'dan salgının başından beri ölenlerin sayısı 9 bin 939, vaka sayısı 78 bin 323'e ulaştı.

Ülkede temmuz başından beri vakalar artmaya başlamış, bunun üzerinde federal hükümet ve yerel yönetimler çok sayıda tedbir almış, başkent Brüksel'de kamuya açık tüm alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

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