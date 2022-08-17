Belçika'da Neonazi grupların katılacağı müzik festivali iptal edildi

Belçika'da Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan aşırı sağ çizgideki Flaman örgüt IJzerwake'nin organize ettiği ve 27-28 Ağustos'ta Ypres kentinde düzenlenecek Frontnacht Festivali'ne Ypres Belediye Meclisi tarafından daha önce verilen izin iptal edildi.

Hollanda, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden gelerek festivalde sahne alacak müzik gruplarının Neonazi örgütlerle bağlantılı olduğu, festivalin Neonazi ve diğer faşist grupları çekeceği, gençlerin radikal ideolojilerden etkileneceği gerekçesiyle iptal edilmesi çağrısı yapılıyordu.

Çağrıları ele alan ve Belçika istihbarat makamlarıyla da istişarelerde bulunan Ypres kentinin belediye meclisi, bir kez daha yapılan değerlendirme sonucunda festivalin iptal edildiğini açıkladı.

Belçika basını, yabancı ülkelerin istihbarat birimlerinin de festivalle ilgili endişelerini Belçika'ya bildirdiğini yazdı.

Ypres Belediyesi yetkilileri, festivalin güvenliğini sağlamak için yeterli polis memuruna sahip olmadıklarını ve şehrin itibarı hakkında endişeleri bulunduğunu vurgulamıştı.

Festival organizatörleri ise iptal durumunda belediyenin iptal maliyetini ödemesi gerekeceğini açıklamıştı.