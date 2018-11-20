Belçika'da polise bıçaklı saldırı düzenlendi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi.
- AA
Belçika medyasına göre, sabah erken saatlerde Brüksel'in merkezindeki Grand Place'da bir polise bıçaklı saldırı yapıldı.
Bıçaklanan polis hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan vurularak ağır yaralandı.
Saldırının düzenlendiği alan geçici olarak girişlere kapatıldı. Bıçaklanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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