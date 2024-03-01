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Dünya

Belçika'dan Gazze'ye havadan yardım kararı

Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağını, malzemeleri taşıyan ilk askeri uçağın 4 Mart'ta yola çıkacağını duyurdu.

AA1 Mart 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Belçika'dan Gazze'ye havadan yardım kararı
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Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından yaptıkları duyuruda, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

Operasyonu Savunma Bakanlığının üstleneceğini belirten Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için halihazırda Ürdün'de bulunduğunu aktardı.

Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa sürede havadan yardımların yapılacağını kaydetti.

Gennez de "İnsanlığın Gazze'deki acısı eşsizdir. On binlerce ölü, 1 milyondan fazla yerinden edilen ve kıtlık. İnsani yardım engelleniyor veya ateş altında kalıyor. Durup izlemeyeceğiz. Belçika, Gazze halkına havadan insani yardım gönderecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

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