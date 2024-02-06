Belçika'dan İsrail'e ihracat kısıtlaması

Başkent Brüksel Hükümeti'nin Devlet Sekreteri Ans Persoons ve Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo, yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail'e çift kullanımlı malların ihracatını da yasaklayacaklarını bildirdi.



Açıklamada mal ve teknolojilerin yalnızca sivil amaçlı kullanılacağının kanıtlanamaması, askeri kapasiteyi güçlendirecek nitelikte olmaları halinde bunların İsrail'e ihracatının engelleneceği ifade edildi.



İsrail'e ve işgal altındaki bölgelere gönderilecek malların üretimine yönelik lisanslarda azami düzeyde dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmanın ayrıca transit lisansları da kapsadığı belirtildi.

Açıklamada 2009'da alınan bir karar uyarınca bu hükümetlerin İsrail'in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmediği hatırlatıldı.

Valonya Hükümeti daha önce Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak tarihli kararı ışığında, Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini engelleme amacıyla ve Gazze'de yüksek sayıda sivil can kayıplarını dikkate alarak, İsrail'e barut ihraç eden PB Clermont isimli fabrikaya verdiği lisansları geçici olarak durdurduğunu bildirmişti.

Fabrikanın ürettiği malların son kullanıcısının İsrail olmadığı, bunun yalnızca transit lisansı olduğu, barutlardan üretilen mühimmatın daha sonra İsrail'den tekrar Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edildiği ifade edilmişti.

