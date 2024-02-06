İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5632
  • EURO
    32,9104
  • ALTIN
    1999.36
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Belçika'dan İsrail'e ihracat kısıtlaması

Belçika'daki 6 bölge hükümetinden ikisi olan Başkent Brüksel ve Valonya, İsrail'e askeri malzeme ihracatı sınırlama kararı aldıklarını duyurdu.

AA6 Şubat 2024 Salı 23:31 - Güncelleme:
Belçika'dan İsrail'e ihracat kısıtlaması
ABONE OL

Başkent Brüksel Hükümeti'nin Devlet Sekreteri Ans Persoons ve Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo, yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail'e çift kullanımlı malların ihracatını da yasaklayacaklarını bildirdi.

Açıklamada mal ve teknolojilerin yalnızca sivil amaçlı kullanılacağının kanıtlanamaması, askeri kapasiteyi güçlendirecek nitelikte olmaları halinde bunların İsrail'e ihracatının engelleneceği ifade edildi.

İsrail'e ve işgal altındaki bölgelere gönderilecek malların üretimine yönelik lisanslarda azami düzeyde dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmanın ayrıca transit lisansları da kapsadığı belirtildi.

Açıklamada 2009'da alınan bir karar uyarınca bu hükümetlerin İsrail'in askeri yeteneklerini güçlendirecek herhangi bir teçhizat ihraç etmediği hatırlatıldı.

Valonya Hükümeti daha önce Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak tarihli kararı ışığında, Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini engelleme amacıyla ve Gazze'de yüksek sayıda sivil can kayıplarını dikkate alarak, İsrail'e barut ihraç eden PB Clermont isimli fabrikaya verdiği lisansları geçici olarak durdurduğunu bildirmişti.

Fabrikanın ürettiği malların son kullanıcısının İsrail olmadığı, bunun yalnızca transit lisansı olduğu, barutlardan üretilen mühimmatın daha sonra İsrail'den tekrar Avrupa ülkelerine ve ABD'ye ihraç edildiği ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.