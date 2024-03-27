İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,255
  • EURO
    35,1312
  • ALTIN
    2272.26
  • BIST100
    8806.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'dan terör örgütü PKK açıklaması: Tolere edilemez
Dünya

Belçika'dan terör örgütü PKK açıklaması: Tolere edilemez

Belçika Başbakanı De Croo, 'PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez' dedi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
Belçika'dan terör örgütü PKK açıklaması: Tolere edilemez
ABONE OL

De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

De Croo, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı." dedi.

Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok." diye konuştu.

- PKK YANDAŞLARININ SALDIRILARI

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

  • Belçika Başbakanı De Croo
  • terör örgütü pkk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.