Belçikalı aşırı sağcı parti lideri, polis tarafından tokatlandı

Van Grieken ve bir grup Vlaams Belang mensubu, başkent Brüksel'de sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya ellerindeki pankartlarla katılmak istedi.

Polis, grubun protestocuların arasına pankartlarla katılmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada partililerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru, ırkçı partinin liderine tokat attı.

Olaydan sonra Brüksel polisinden yapılan açıklamada, grubun gösteriye dahil olmasının protestocuları rahatsız ettiği, polisin göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştığı belirtildi.

Van Grieken, partisinin polis tarafından hedef alındığını savundu. Partiden yapılan açıklamada, "Belçika'da sağlık sektörünün sorunlarını aktaran gösteriye katılmak ne zamandan beri sorun oldu?" denildi.

Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor. Parti, iktidarı ele geçirmeleri halinde Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.

Ülkede 2014'te yapılan federal genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı.

Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.