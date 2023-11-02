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Dünya

Belçika'yı Ciaran Fırtınası vurdu

Batı Avrupa üzerine ulaşan Ciaran Fırtınası, Belçika'da hayatı olumsuz etkiliyor.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Belçika'yı Ciaran Fırtınası vurdu
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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçika'yı sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında "turuncu", diğer yerlerinde "sarı" alarm verildiğini açıkladı.

Belçika'nın okyanusa yakın batı bölümünde, fırtınanın saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ülke genelinde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara karşı halka uyarı yapıldı.

Belçika'nın batısındaki Bruges kenti ile okyanus kıyısı bölgesi arasındaki tren seferleri iptal edildi. Diğer kısımlardaki tren seferlerinde de aksamalar bekleniyor. Sefer yapacak trenlerin hızları da düşürülecek.

Brüksel ile Londra arasındaki Eurostar treninin gün içindeki seferleri de iptal edildi.

Ülkede hava ulaşımında da aksaklıklar bekleniyor. Brüksel Havalimanı yetkilileri, öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisinin artmasıyla bazı seferlerin iptal edilebileceğini duyurdu ve yolcuların önlem almalarını tavsiye etti.

Fırtınanın etkisinin gece saatlerinde azalması bekleniyor.

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