İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5417
  • EURO
    28,6848
  • ALTIN
    1629.88
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belçika'yı sel vurdu: Sokaklar sular altında kaldı
Dünya

Belçika'yı sel vurdu: Sokaklar sular altında kaldı

Belçika'da aşırı yağışlar, özellikle ülkenin doğusu olmak üzere birçok bölgede sele neden oldu.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Belçika'yı sel vurdu: Sokaklar sular altında kaldı
ABONE OL

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağışlar, Liege, Namur, Lüksemburg ve Valon Brabant eyaletlerinde sele yol açtı.

Bazı kentlerde dükkanları ve evlerin bodrumlarını su bastı, sokaklar sular altında kaldı.

Birçok yol kapatıldı, trafik önemli ölçüde aksadı. Polis ve itfaiye gibi acil durum araçlarının suya battığı görüldü.

Valon Brabant'taki Dyle Nehri'nin bazı bölgelerde taşması sonucunda Genappe, Nivelles, Ottignies ve Wavre kentleri ciddi şekilde etkilendi.

Samme Nehri'nin taştığı Seneffe kentinde toprak kaymaları yaşandı.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından yapılan açıklamada Liege, Namur ve Lüksemburg eyaletleri için sarı alarm verildiği duyuruldu.

Belçika'da Temmuz 2021'de meydana gelen selde 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.