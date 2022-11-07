Belediye başkanı çağrıda bulundu: Kiev'i terk etme ihtimalimiz var

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kent sakinlerine aralarında kentin elektrik ve suya erişiminin kesilmesinin de yer aldığı "tüm ihtimalleri değerlendirme" çağrısında bulundu.

Televizyonda yayınlanan açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kasıtlı olarak sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Klitschko "Onun hedefi topraklarımıza sahip olmak için ölmemizi, donmamızı ya da topraklarımızı terketmemizi sağlamak. Saldırganın elde etmek istediği şey bu" dedi.

Ülkenin güneyinde ise Ukrayna birlikleri Kherson kentine doğru ilerlemeyi sürdürürken her iki taraf da gerçekleştirilen saldırılardan birbirlerini sorumlu tuttu.

Ukrayna tarafı Rusya'nın Beryslav kentine elektrik taşıyan yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki elektrik hattını imha ettiğini iddia ederken Rus basınında ise Ukrayna'nın Dinyeper nehri üzerindeki Nova Kakhovka barajını vurduğuna yönelik iddialar yer aldı.