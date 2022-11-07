İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5957
  • EURO
    18,5571
  • ALTIN
    998.944
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belediye başkanı çağrıda bulundu: Kiev'i terk etme ihtimalimiz var
Dünya

Belediye başkanı çağrıda bulundu: Kiev'i terk etme ihtimalimiz var

Kiev belediye başkanı saldırılar sonucu elektrik ve suyun kesilmesi durumunda kentte yaşayanların geçici olarak kenti terketmesi çağrısında bulundu.

7 Kasım 2022 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Belediye başkanı çağrıda bulundu: Kiev'i terk etme ihtimalimiz var
ABONE OL

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kent sakinlerine aralarında kentin elektrik ve suya erişiminin kesilmesinin de yer aldığı "tüm ihtimalleri değerlendirme" çağrısında bulundu.

Televizyonda yayınlanan açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kasıtlı olarak sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Klitschko "Onun hedefi topraklarımıza sahip olmak için ölmemizi, donmamızı ya da topraklarımızı terketmemizi sağlamak. Saldırganın elde etmek istediği şey bu" dedi.

Ülkenin güneyinde ise Ukrayna birlikleri Kherson kentine doğru ilerlemeyi sürdürürken her iki taraf da gerçekleştirilen saldırılardan birbirlerini sorumlu tuttu.

Ukrayna tarafı Rusya'nın Beryslav kentine elektrik taşıyan yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki elektrik hattını imha ettiğini iddia ederken Rus basınında ise Ukrayna'nın Dinyeper nehri üzerindeki Nova Kakhovka barajını vurduğuna yönelik iddialar yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.