İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Ben de Yahudi'yim'' dedi ve ekledi: Netanyahu insani faciaya yol açtı
Dünya

''Ben de Yahudi'yim'' dedi ve ekledi: Netanyahu insani faciaya yol açtı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, katıldığı bir televizyon programında 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etnik temizlik yaptığını söyledi. Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sanders, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi.

AA28 Nisan 2024 Pazar 20:00 - Güncelleme:
''Ben de Yahudi'yim'' dedi ve ekledi: Netanyahu insani faciaya yol açtı
ABONE OL

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, CNN'in "State of the Union" programına konuk oldu.

ABD'deki üniversitelerde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığıyla beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına (İslamofobi) da karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sanders, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi.

"GAZZE TOPLUMUNUN YÜZDE 5'İNİ ÖLDÜRDÜ"

Sanders, İsrail'in Gazze'de sistematik şekilde sağlık sistemi ile esasen tüm Gazze'yi yok etmeye çalıştığını belirterek, "Amerikan halkının çoğu Netanyahu'nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD'nin buna destek olmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun yüzde 5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde görülmemiş bir oran olduğunu belirterek, "Netanyahu bunun hesabını vermeli." dedi.

Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığına işaret ederek, "Ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu. Gazze halkının yüzde 80'ini yerinden etti. Şimdi de güvenli diye insanların sığındığı Refah'a saldırı tehdidinde bulunuyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

  • ABDli Senatör Bernie Sanders
  • netanyahu
  • filistin
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.