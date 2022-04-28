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Dünya

Ben Wallace'ten Putin'e cevap: Tehditleri beni sarsmadı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinin kendini sarsmadığını belirterek, hem İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı bulunduğunu hem de NATO'nun Moskova karşısında askeri güç olarak daha üstün olduğunu söyledi.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 18:57 - Güncelleme:
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Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.

Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.

Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti.

Rusya, Ukrayna'ya yapılan büyük silah yardımlarının çatışmayı alevlendirdiğini savunarak, ABD'den silah göndermeyi bırakmasını istemişti.

Putin de 27 Nisan'da St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." demişti.

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