Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tek saat uygulaması için ortak referandum düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakarak tek saat uygulamasına geçilmesi teklifinin ardından Benelüks ülkeleri ortak referandum düzenleme kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi çerçevesinde basına açıklamalarda bulunan Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın (Benelüks ülkeleri) ortak referandum düzenleyeceğini belirtti.

Benelüks ülkeleri vatandaşlarının yaz ya da kış saati üzerinde tercih yapacağını belirten Michel, eş zamanlı olarak düzenlenecek referandumların sonuçlarına göre üç ülkenin aynı zaman dilimini tercih edeceğini duyurdu.

Tek saat uygulaması teklifi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB'nin Durumu" konuşmasında, mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıklamıştı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saat uygulamasına geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak.

Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu değişiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkeler ise son saat değişimini 27 Ekim 2019'da yapacak.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

Uçaktaki yolcuların kabin basıncı düşünce yaşadıkları o dehşet anlar kamerada

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA