İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Dünya

Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Benin'de milli parka düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 07:09 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 07:11
ABONE OL

Çevreyi koruma alanında faaliyetlerde bulunan "African Parks" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda 5'i korucu, 1'i asker 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Benin'in kuzey batısında yer alan Pendjari Milli Parkı'nı ziyaret eden 2 Fransız turist ve onlara eşlik eden rehberleri 2019 Şubat'ta kaçırılmıştı. Ülkenin Burkina Faso sınırında yer alan bir polis merkezi de 2020 Şubat'ta saldırıya uğramıştı.

Geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Atakora ilçesine düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.

Son saldırıların ardından Benin hükümeti özellikle sınırlarında güvenlik önlemlerini arttırma kararı almıştı.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu olan Togo ve Benin'in 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri tahmin ediliyor.

  • Benin
  • milli park
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.