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Dünya

Benzin almak için saatlerce beklediler: İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum

Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyenlerden Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

AA11 Ekim 2022 Salı 08:33 - Güncelleme:
Benzin almak için saatlerce beklediler: İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum
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Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı, AA muhabirine, kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.

O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.

Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.

Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.

Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı.

Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.

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