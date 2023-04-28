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Dünya

Berlin polisi Filistin yanlısı gösteriyi yasakladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın yapılması planlanan Filistin yanlısı gösteri yasaklandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Berlin polisi Filistin yanlısı gösteriyi yasakladı
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Berlin polisinden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Orta Doğu'da geni bir gelecek için" başlıklı gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Son yıllarda edinilen deneyimlere, başka bulgulara ve öngörüye dayanarak gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm içerikli söylemlerin, şiddetin yüceltilmesinin ve şiddet olaylarının ortaya çıkma tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Yasağın, sadece söz konusu gösteri için değil 1 Mayıs'a kadar Berlin'de yapılacak tüm gösteriler için geçerli olduğu kaydedildi.

Berlin polisi, daha önce 15 Nisan'da yapılacak Filistin yanlısı bir gösteriyi de benzer gerekçelerle yasaklamış, Berlin İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

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