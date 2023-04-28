Berlin polisi Filistin yanlısı gösteriyi yasakladı

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 29 Nisan'da düzenlenmesi planlanan "Orta Doğu'da geni bir gelecek için" başlıklı gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Son yıllarda edinilen deneyimlere, başka bulgulara ve öngörüye dayanarak gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm içerikli söylemlerin, şiddetin yüceltilmesinin ve şiddet olaylarının ortaya çıkma tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Yasağın, sadece söz konusu gösteri için değil 1 Mayıs'a kadar Berlin'de yapılacak tüm gösteriler için geçerli olduğu kaydedildi.

Berlin polisi, daha önce 15 Nisan'da yapılacak Filistin yanlısı bir gösteriyi de benzer gerekçelerle yasaklamış, Berlin İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.