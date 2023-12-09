İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Berlin'de İsrail'in saldırılarına protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan göstericiler, 'Filistin'e özgürlük', “Soykırımı durdurun” sloganları attı.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
Berlin'de İsrail'in saldırılarına protesto
ABONE OL

Şehir merkezindeki Wittenbergplatz Meydanı'nda toplananlar, Filistin'e destek ve dayanışma mesajları verdi.

Gazze'de İsrail'in bombardımanları sonucu hayatını kaybeden çocuklara ve kadınlara dikkati çekilen gösteride Filistin ve Türk bayraklarını taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze sessizce kanıyor, çünkü dünya görmek istemiyor" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Gösteriye katılan Evelyn Schmidt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail ile doğrudan bir bağı olmadığını ancak Filistinlilere bir ses verilmesini ve tarihin unutulmamasını önemli bulduğunu söyledi.

Schmidt, "Almanya'nın özellikle buna karşı olmasını ve antisemitizm olduğunu söylemesini üzücü buluyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Filistin ve Gazze'deki acil durumu görmenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaliforniya'dan gelen Merlena Angermann, bu gösterilere katılmanın önemine işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Tarihimizde kritik nokta bu. Biz Filistin'de soykırım yaşandığını görüyoruz. Nedense birçok insan bunu umursamıyor. Alışverişe gidiyorlar, insanlarla buluşuyor. Hayat devam ediyor. Ben bunu yapamam. Benim burada olmam lazım. Kaliforniya'dan geliyorum, yarı Alman yarı Amerikalıyım. Ülkelerimin ikisi bunu finanse ediyor ve destekliyor. Burada olmam için bir sebep daha. Bu konuda sessiz kalamam."

Güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

  • Berlin protestosu
  • Filistin Türk protestosu
  • İsrail saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.