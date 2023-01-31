Berlin'de Müslümanlar mezarlık sorununa acil çözüm bekliyor

Almanya'da defnedilmek isteyen Müslümanların sayısı giderek artarken, ülkeye işçi olarak gelen birinci kuşak Müslümanlar, şimdiye kadar başta Türkiye olmak üzere geldikleri ülkelerde defnedilmeyi tercih etti.

Ancak Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşak Müslümanların önemli bir bölümü yaşadıkları ülkede gömülmek istiyor. Buna sebep olarak öldükten sonra mezarlarını ziyaret edip dua edecek yakınlarının bu ülkede yaşaması gösteriliyor.

Geçmişte Almanya'da İslami usullere uygun defin işlemlerinin yapılmaması gibi birçok sorun ortaya çıksa da bazı bölgelerde Müslümanların bu taleplerini karşılamak için belediyeler Müslümanlara cenazelerini gömebileceği yerler ayırdı.

Ancak özellikle başkent Berlin gibi hem yoğun yerleşimin olduğu hem de Müslümanların çokça yaşadığı bölgelerde Müslümanlar için ayrılan mezarlıklar dolmaya başladı.



Son olarak Berlin'de, Spandau İlçe Belediyesine bağlı Gatow semtinde İslami usullere uygun defin işlemlerinin yapıldığı mezarlığın dolması Müslümanların kurduğu çatı derneklerinin mezarlıklarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Bünyesinde 17 cemiyeti barındıran Berlin İslam Federasyonu (IF) Başkanı Murat Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce Spandau ilçesi İmar, Planlama, Çevre ve Doğayı Koruma Dairesi'nden mart sonu itibarıyla mezarlıkta boş yerin olmayacağına ve defin izni verilmeyeceğine ilişkin bir mektup aldığını anlattı.

2018'de de benzer bir durumun yaşandığını, 2021'de yılbaşı tatilinde ise Gatow'daki mezarlıkta yer bulunmadığı için Berlin'de Müslümanlara ait 20 cenazenin bekletildiğini aktaran Gül, bu dönemlerde ilgili dairelerle ve siyasetçilerle irtibata geçilip sorunların geçici olarak çözüldüğünü aktardı.

Gül, ancak Müslüman mezarlıkları konusunun tüm ilçeleri ilgilendiren kentin genel bir sorunu olduğu için bu konuyla Berlin eyalet yönetiminin doğrudan ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

- "BERLİN MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI İNİSİYATİFİNİ"

Müslüman çatı kuruluşları olarak kendilerinin üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini söyleyen Gül, "Berlin'de faaliyet gösteren önde gelen Müslüman çatı dernekleri Berlin Müslüman Mezarlıkları İnisiyatifini kurdu." dedi.

Gül, inisiyatifte çeşitli ülkelerden ve mezheplerden cemiyetlerin yer aldığını belirterek, Berlin eyalet yönetiminin artık Müslüman mezarlıkları konusunda bu inisiyatifle bir muhatabı bulunduğunu kaydetti.

- ACİL KALICI ÇÖZÜMLER İSTENİYOR

Bu inisiyatifin şimdi Berlin yönetiminden talepleri olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:



"Berlin'de 300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Bu sayı gelecek yıllarda daha da artacak. Birinci neslin çocukları ve torunları burada defnedilmek istiyor. Devletin insanların dinlerinin uygun gördüğü şekilde defnedilmesini sağlaması bir insan hakkıdır. Berlin'de Müslüman mezarlığı konusunda artık kısa vadeli değil, kalıcı çözüm istiyoruz. Bu sorun acil çözülmeli."

Murat Gül, kiliselerin işletmediği mezarlıkların bulunduğunu, bunların işletmesini Müslüman çatı dernekleri olarak üstlenebileceklerini belirterek, bu konuda devletin kendilerine destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Çözüm için ilgili mercilerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Gül, "Müslümanlar bu konuyla her iki yılda bir karşılaşmamalı. dedi.

- TAHSİS EDİLECEK MEZAR YERLERİ MÜSLÜMANLARIN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELERDE OLSUN

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar da Berlin'deki Müslümanların giderek daha fazla cenazelerinin bu kentte defnedilmesini istediğini bildirdi.

Ayar, Berlin'in batısındaki sınırında bulunan Gatow'daki mezarlıkta yatan Müslümanların sadece yüzde 10'unun Spandau ilçesinden geldiğine işaret ederek bu mezarlığın Berlin'deki hemen hemen tüm Müslümanlara hitap ettiğini dile getirdi.

"Müslümanlar olarak Berlin yönetiminden talebimiz yeni mezar yerlerinin tahsis edilmesidir." diyen Ayar, Müslümanların yoğun yaşadığı ilçelerde bu mezarlıkların tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Ayar, 2021'de de Gatow'daki mezarlıkla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına ve cenazelerin defnedilemediğini ifade ederek, "Bu sorun 2 yıldır devam ediyor. Vadedilen sözler var yeni mezar yerlerinin verilmesiyle ilgili. Ancak şimdiye kadar cevap alamadık." dedi.

Spandau ilçesi İmar, Planlama, Çevre ve Doğayı Koruma Dairesi'nden bu ayın ortasında gelen mektubu aldıktan sonra tekrar yetkililere müracaat ettiklerini kaydeden Ayar, sözlerini, "Bu meselenin acil çözülmesi gerektiğini söyledik. Cevap bekliyoruz." diye tamamladı.

