'Trump en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor'

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6314
  • 6,361
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bernie Sanders: Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'ırkçı' söylemlerle hedef alınan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinden gelen destek büyüyor. ABD'de 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, 'Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Öte yandan, ırkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ırkçı" söylemlerle hedef alınan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinin desteği büyüyor.
 
Trump'ın, Somali asıllı Omar'ı hedef alan söylemleri ABD medyasında tartışılmaya devam ederken, Omar'a yönelik destek kampanyası ilgi görmeye devam ediyor.
 
ABD'li birçok siyasetçi, aktivist ve kamuoyunda tanınmış isimler, söz konusu kampanya kapsamında Twitter'da açılan "Ilhan Omar'ın yanındayım" etiketi üzerinden Omar'a destek açıklamalarında bulundu.
 
ABD'de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, Twitter'dan açıklama yaparak, Omar ile Kongre'de beraber çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti. 
 
Sanders, "Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Öte yandan, ırkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
 Yine Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Senator Kamala Harris ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'ın ifadelerini "korkakça, yabancı düşmanı ve ırkçı" olarak nitelendirerek, "Bunlar, Başkan'ın odasını kirletiyor. Trump'ı ofisten çıkarma ve ülkeyi birleştirme zamanı." dedi. 
 
 Demokratların diğer bir 2020 başkan aday adayı Elizabeth Warren da Trump için "Irkçılık üzerinden bizleri bölerek kendi suçlarına ve zenginlerin bu ülkeyi yolmaya çalışması yönündeki gündemine yönelen dikkatleri dağıtmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalar yaparak Omar'ın yanında olduğunu vurguladı.
 
- Trump'ın "Ülkene dön" çıkışı tepki çekti
 
Donald Trump, kendisini eleştiren Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e geçen hafta sonu Twitter'dan tepki göstermişti.
 
Trump, "Yenilikçi demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirdiği ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için ise "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.
 
Dün ise North Carolina'da seçim çalışmalarında bulunan Trump, söz konusu kadın üyeleri tekrar hedef almış ve "Ülkenize dönün." ifadelerini sarf etmişti. 
 
Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın "Omar'ı ülkeden at." sloganları attığı mitingde, Trump'ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması da büyük tepki çekmişti.

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük"

'Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük'

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Trump en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor'

'Trump en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor'

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Tarihe geçen anlar nasıl çekildi? İşte perde arkası...

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi: Biz hazırız

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı

Son 5 yılın transferde en çok zarar eden 10 takımı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA