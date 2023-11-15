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Dünya

Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı

Fransa'da mahkemenin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
Beşşar Esed için tutuklama emri çıkarıldı
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Fransız basınındaki habere göre, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esed hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı.

Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında Esed'in yanı sıra kardeşi Suriye ordusu Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esed ve iki silahlı kuvvetler generali de yer aldı.

Paris'teki mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

Yasal soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine açılmıştı.

DOĞU GUTA KATLİAMI

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

  • Suriye savaşı
  • Beşşar Esed
  • insanlık suçu

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