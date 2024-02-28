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Dünya

Beyaz Saray, Biden'ın Gazze'de ateşkes sözlerine yanaşmadı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olmasını umuyorum' şeklindeki sözlerinden daha temkinli bir tavır takınarak, 'Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil.' dedi. Kirby ayrıca Biden'ın Gazze'de ateşkes açıklamasını 'sürpriz' olarak değerlendirdi.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
Beyaz Saray, Biden'ın Gazze'de ateşkes sözlerine yanaşmadı!
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Biden'ın Gazze'de gerçekleşmesi muhtemel bir ateşkese yönelik 4 Mart'ı işaret etmesini görmezden geldi.

Saray'ın Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve ABD'nin ateşkesle ilgili gündemini değerlendirdi.

DAHA ERKEN DENİLDİ

Yönetim olarak Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki rehinelerin salıverilmesi ve Gazze'ye gerekli insani yardımların ulaştırılması için çok çalıştıklarını kaydeden Kirby, bununla birlikte halen yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

Kirby, Mısırlı bir yetkiliye dayandırılan ve "6 haftaya kadar uzayabilecek, Hamas'ın 40, İsrail'in ise 300 Filistinliyi serbest bırakabileceği bir ateşkes anlaşması" şeklinde kamuoyuna yansıyan müzakerelerle ilgili, "Halen müzakere ediyoruz ancak bu müzakerelerle ilgili bu podyumdan bir değerlendirme yapmayacağım." diye konuştu.

"HENÜZ İŞ BİTMİŞ DEĞİL"

Biden'ın "Pazartesi gününe kadar bir ateşkes olmasını umuyorum" şeklindeki sözleri hatırlatılan Kirby, "Başkan bizzat ulusal güvenlik ekibi tarafından bilgilendiriliyor. Biz umutluyuz ve yakın zamanda böyle bir olumlu sonucu elde edebilmek için ihtiyatlı şeklide ümitliyiz." şeklinde konuştu.

"Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." diyen Kirby, ilgili taraflarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti ancak Biden'ın aksine bir tarih belirtmekten ısrarla kaçındı.

6 haftaya kadar uzayabilecek geçici bir ateşkese ulaşılmasının hem rehinelerin salıverilmesi hem de Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın ulaştırılması için şart olduğunu söyleyen Kirby, gündemlerinin kalıcı bir ateşkes değil, sadece "geçici ateşkes" olduğunu yineledi.

BİDEN'IN ATEŞKES AÇIKLAMASI "SÜRPRİZ" OLARAK KARŞILANDI

Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Biden'ın ateşkes açıklamasını "sürpriz" diye karşıladığı yönündeki haberlere ise bu konuda yorum yapamayacağını söyleyerek karşılık verdi.

İsrail tarafının kendilerine henüz Refah'la ilgili bir plan sunmadığını belirten Kirby, bu konuda daha önce ortaya koydukları "güvenilir ve uygulanabilir bir plan olmadan saldırı yapılmaması" şeklindeki beklentilerinin halen geçerli olduğunu vurguladı.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü ziyaret ettiği New York'ta, "gelecek pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanabileceğini umduğunu" açıklamıştı.

Biden daha sonra, NBC'de yayımlanan "Late Night With Seth Meyers" programına katılarak, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol." yanıtını vermişti.

Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı." diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti.

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